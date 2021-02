Napoli-Benevento | c’è già un assente certo per Gattuso

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Mancano ancora tredici giorni al derby di ritorno tra, in mezzo c'è un altro turno ancora da giocare, ma possiamo già parlare di un assenza certa tra gli uomini di Gennaro. Al San Paolo non ci sarà infatti Hirving Lozano, che ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro durante il match con la Juventus. Per lui si profila uno stop di almeno tre settimane. Potrebbe farcela invece il portiere David Ospina, che poco prima del match con i bianconeri era stato costretto ad alzare bandiera bianca per una distrazione di primo grado all'adduttore della coscia destra che richiederà una o due settimane di riposo.