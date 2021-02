Meteo Roma del 15-02-2021 ore 06:10 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al clima particolarmente freddo ma con tempo stabile al mattino cieli sereni durante le ore pomeridiane non sono attesi variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi essenza di nuvolosità gelo intenso al centro lezioni di tempo stabile e con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino residue precipitazioni nevose solo in Abruzzo fino al piano altrove stabile dal pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi nuvolosi con precipitazioni sparse su Molise Puglia Calabria e Basilicata per lo più a carattere Nevoso tendenza un esaurimento dei fenomeni durante la seconda della giornata con Maggiore apertura del cielo tempo stabile in Sardegna temperature in lenta ripresa le previsioni del tempo sono a cura del centro ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 febbraio 2021)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al clima particolarmente freddo ma con tempo stabile al mattino cieli sereni durante le ore pomeridiane non sono attesi variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi essenza di nuvolosità gelo intenso al centro lezioni di tempo stabile e con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino residue precipitazioni nevose solo in Abruzzo fino al piano altrove stabile dal pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi nuvolosi con precipitazioni sparse su Molise Puglia Calabria e Basilicata per lo più a carattere Nevoso tendenza un esaurimento dei fenomeni durante la seconda della giornata con Maggiore apertura del cielo tempo stabile in Sardegna temperature in lenta ripresa le previsioni del tempo sono a cura del centro ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 15-02-2021 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 6h | Meteo attuale Vento: 5.0 km/h NO Raffica: 9.4 km/h Temperatura: -9.6 °C Umidità: 63 % P… - Notiziedi_it : Meteo Roma, allerta freddo a Roma: pochi 1.300 posti Municipi in aiuto dei senzatetto - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 5h | Meteo attuale Vento: 4.0 km/h NO Raffica: 9.4 km/h Temperatura: -9.1 °C Umidità: 63 % P… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 4h | Meteo attuale Vento: 4.0 km/h OSO Raffica: 7.6 km/h Temperatura: -9.2 °C Umidità: 63 %… -