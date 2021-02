Londra vede la fine del tunnel della pandemia: in 69 giorni vaccinate oltre 15 milioni di persone (Di lunedì 15 febbraio 2021) Questo è il modello a cui ispirarsi, altrimenti non valeva la pena passare a Draghi, tanto valeva tenersi Conte! Londra vede la fine del tunnel della pandemia. In soli 69 giorni la Gran Bretagna ha vaccinato oltre 15 milioni di persone. La campagna di immunizzazione, unita agli effetti del lockdown, ha visto crollare le cifre del contagio e delle vittime. Ieri si sono registrati meno di 10 mila nuovi casi di Covid, il valore più basso da inizio ottobre, e solo 230 decessi. A inizio anno si era superata la soglia di 60 mila contagi quotidiani e per più di una settimana il numero di vittime era salito di oltre mille al giorno. Il governo di Boris Johnson si era dato fin da dicembre il traguardo di ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 15 febbraio 2021) Questo è il modello a cui ispirarsi, altrimenti non valeva la pena passare a Draghi, tanto valeva tenersi Conte!ladel. In soli 69la Gran Bretagna ha vaccinato15di. La campagna di immunizzazione, unita agli effetti del lockdown, ha visto crollare le cifre del contagio e delle vittime. Ieri si sono registrati meno di 10 mila nuovi casi di Covid, il valore più basso da inizio ottobre, e solo 230 decessi. A inizio anno si era superata la soglia di 60 mila contagi quotidiani e per più di una settimana il numero di vittime era salito dimille al giorno. Il governo di Boris Johnson si era dato fin da dicembre il traguardo di ...

