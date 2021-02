Lo sci non riapre e ora Zaia chiede indennizzi per gli operatori (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - "I ristori non bastano più, vanno pagati i danni". Luca Zaia non ci sta a tenere ancora chiuse le piste da sci della sua regione dopo che lui stesso aveva firmato, nelle scorse ore, l'ordinanza con la quale si dava il via libera alle discese. "Ora non si può più parlare soltanto di ristori. In questo caso ci vorranno degli indennizzi. Dei riconoscimenti per il danno subito", sottolinea in una intervista al Corriere della Sera. Il ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, davanti ai dati sulla pandemia che sembrano indicare una recrudescenza del virus, con le varianti che si affacciano anche in Italia, ha disposto il prolungamento dello stop allo sci. Una decisione che genera polemiche fra gli amministratori delle regioni e all'interno della maggioranza che fanno leva più di altre su questo settore turistico. Soprattutto per la tempistica del ... Leggi su agi (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - "I ristori non bastano più, vanno pagati i danni". Luca Zaia non ci sta a tenere ancora chiuse le piste da sci della sua regione dopo che lui stesso aveva firmato, nelle scorse ore, l'ordinanza con la quale si dava il via libera alle discese. "Ora non si può più parlare soltanto di ristori. In questo caso ci vorranno degli. Dei riconoscimenti per il danno subito", sottolinea in una intervista al Corriere della Sera. Il ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, davanti ai dati sulla pandemia che sembrano indicare una recrudescenza del virus, con le varianti che si affacciano anche in Italia, ha disposto il prolungamento dello stop allo sci. Una decisione che genera polemiche fra gli amministratori delle regioni e all'interno della maggioranza che fanno leva più di altre su questo settore turistico. Soprattutto per la tempistica del ...

FratellidItalia : Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regi… - Capezzone : Peggio di così non si poteva iniziare... #sci #speranza #chiharimessosperanzadovestava - marcodimaio : Sì, riaprire gli impianti da #sci non è la priorità; ma se per 4 volte a gestori e operatori viene detto di prepara… - Roby43311022 : RT @riktroiani: #Sci: #Bonaccini, 'Non posso non esprimere stupore e sconcerto per la decisione del ministro #Speranza. Solo una settimana… - PietroOlma : RT @Valenti63339244: Sapete perché non aprono gli impianti? Perché lo sci fa bene, soprattutto ai bambini. Aria pulita, sole, movimento,… -