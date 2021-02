Lazzari rischia la squalifica | presunta bestemmia in Inter – Lazio

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Manuelpotrebbe mettere nei guai Simone Inzaghi. La suaespressione blasfema potrebbe costar caro allaManuelpotrebbe essersi reso protagonista di un episodio analogo a quanto accaduto a Gianluigi Buffon nella sfida di andata della semifinale di Coppa Italia, anche se in quel caso l’audio è risultato poco chiaro. Ci troviamo al minuto 52 di. I nerazzurri stanno già vincendo per 2 a 0 quando le telecamere inquadrano un Manuelparticolarmente adirato intento a protestare nei confronti del direttore di gara Fabbri. Ad un’analisi un po’ più accurata appare evidente ciò che sembra essere uscito dalla bocca del laterale biancoceleste. Il rischio per laè di doverne fare a meno in vista ...

GoalItalia : Espressione blasfema durante #InterLazio Lazzari rischia la squalifica con la prova tv [??Il Tempo] - SpazioInter : Lazio, espressione blasfema durante la gara contro l'Inter. Lazzari rischia una squalifica - - pccpla : RT @GoalItalia: Espressione blasfema durante #InterLazio Lazzari rischia la squalifica con la prova tv [??Il Tempo] - moryzerotre : RT @GoalItalia: Espressione blasfema durante #InterLazio Lazzari rischia la squalifica con la prova tv [??Il Tempo] -

Ultime Notizie dalla rete : Lazzari rischia

In caso di provvedimento disciplinarepotrebbe essere costretto a saltare la prossima partita in calendario in cui la Lazio affronterà la Sampdoria. La decisione suè attesa per ...Anche Musacchio dopo la bocciatura di San Sirodi diventare l'ennesima figurina nello ... LAZIO (3 - 5 - 2): Reina; Patric, Hoedt (46 Parolo), Acerbi;, Milinkovic, Leiva (46 Escalante), ...Stadi vuoti, tra le tante conseguenze, vuol dire anche una maggior attenzione all'audio di sottofondo. Tanto delle panchine quanto dei giocatori in campo. Era accaduto ad esempio con Buffon durante l' ...Manuel Lazzari bestemmia in campo: i microfoni delle telecamere registrano. Lazzari ha pronunciato una bestemmia udibile chiaramente anche nel video in fondo all’articolo. Compl ...