Jerry Maguire: Cameron Crowe voleva realizzare una serie tv con Regina King e Cuba Gooding Jr. (Di lunedì 15 febbraio 2021) Cameron Crowe ha parlato del progetto, mai realizzato, di girare una serie tv legata a Jerry Maguire, con star Cuba Gooding Jr, e Regina King. La storia di Jerry Maguire poteva non concludersi con il film con star Tom Cruise: Cameron Crowe ha infatti rivelato che aveva valutato l'ipotesi di realizzare una serie tv con protagonista Cuba Gooding Jr. Il regista, intervistato da Collider, ha inoltrew svelato che Rod Tidwell, il giocatore di football al centro dell'apprezzato progetto, non era l'unico personaggio tratto dai suoi film di cui avrebbe voluto continuare a raccontare le gesta.

