InSight affronta l'inverno e lotta per la sopravvivenza (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il lander della NASA sta per affrontare l'inverno marziano in Elysium Planitia ma le temperature rigide non saranno l'unica sfida. Leggi su aliveuniverse.today (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il lander della NASA sta perre l'marziano in Elysium Planitia ma le temperature rigide non saranno l'unica sfida.

misteru : InSight affronta l’inverno e lotta per la sopravvivenza - astroperinaldo : RT @_AliveUniverse: #InSight Il lander della NASA sta per affrontare l'inverno marziano in Elysium Planitia ma le temperature rigide non… - _AliveUniverse : #InSight Il lander della NASA sta per affrontare l'inverno marziano in Elysium Planitia ma le temperature rigide… -