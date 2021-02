Incredibile in Portogallo, giocatore si soffia il naso sull’avversario: espulso (VIDEO) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Episodio Incredibile in Portogallo, dove il giocatore del Lourinhanense, Ricardao Santos, è stato espulso dall’arbitro per essersi soffiato il naso sull’avversario Ricardo Isabelinha del Caldas. Il direttore di gara non ha visto l’accaduto, ma i giocatori hanno subito richiamato la sua attenzione e non ha esitato a estrarre il cartellino rosso per mancata osservanza delle regole anti-Covid. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Episodioin, dove ildel Lourinhanense, Ricardao Santos, è statodall’arbitro per essersito ilRicardo Isabelinha del Caldas. Il direttore di gara non ha visto l’accaduto, ma i giocatori hanno subito richiamato la sua attenzione e non ha esitato a estrarre il cartellino rosso per mancata osservanza delle regole anti-Covid. In alto il. SportFace.

sportface2016 : Incredibile in #Portogallo, un giocatore si soffia il naso sull'avversario e viene espulso: il video - ManuelR97_ : Incredibile come un forte come Hulk, abbia buttato la carriera tra Giappone, Cina, Russia e Portogallo - finoallafine221 : @CucchiRiccardo In Portogallo dicono altro, io non la sto vedendo la partita, come è possibile? Incredibile -