Governo: Nathania Zevi, ‘posti sottogoverno a donne Pd non lusinghieri, serve cambio passo’ (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Le donne del Pd “hanno fatto molto bene a ribellarsi, e aggiungerei anche finalmente. Questa situazione ha sottolineato quanto urgente fosse la questione di una leadership femminile all’interno del Pd”. Lo afferma all’Adnkronos la giornalista Nathania Zevi, intervenendo nel dibattito sulla rivolta delle donne dem escluse dai ruoli di ministro nel nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. “La controproposta di dare loro dei posti di sottoGoverno mi sembra francamente non lusinghiera -aggiunge Zevi – nei confronti di esponenti molto valide e preparate, che ci sono. Quindi fanno molto bene ad andare fino in fondo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Ledel Pd “hanno fatto molto bene a ribellarsi, e aggiungerei anche finalmente. Questa situazione ha sottolineato quanto urgente fosse la questione di una leadership femminile all’interno del Pd”. Lo afferma all’Adnkronos la giornalista, intervenendo nel dibattito sulla rivolta delledem escluse dai ruoli di ministro nel nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. “La controproposta di dare loro dei posti di sottomi sembra francamente non lusinghiera -aggiunge– nei confronti di esponenti molto valide e preparate, che ci sono. Quindi fanno molto bene ad andare fino in fondo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Governo: Nathania Zevi, 'posti sottogoverno a donne Pd non lusinghieri, serve cambio passo'... - six_dieter : Nathania Zevi, la moglie di David Parenzo portavoce di Mario Draghi? La clamorosa indiscrezione ! Il leccare il cul… - ClaudioPetti1 : @DAVIDPARENZO @Natizevi Non so se sia vero però saremmo tutti contentissimi per voi, anche se non mi fa impazzire q… -