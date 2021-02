È morto Carlos Menem, controverso ex presidente dell'Argentina (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’ex presidente argentino Carlos Menem è deceduto all’età di novanta anni. A darne la notizia è stata l’agenzia di stampa Telam, rivelando come Menem sia morto in una clinica di Buenos Aires dove era ricoverato da dicembre per un’infezione alle vie urinarie. Già nei mesi scorsi, era stato più volte necessario il ricovero per una polmonite. L’attuale presidente Alberto Fernandez ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Esponente del Partito giustizialista di ispirazione peronista, Carlos Menem fu il primo presidente argentino non di origine europea - i genitori emigrarono nel paese sudamericano dalla Sira - e ricoprì la carica per un decennio, dal 1989 al 1999, durante cui adottò politiche ultraliberiste che comprotarono ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’exargentinoè deceduto all’età di novanta anni. A darne la notizia è stata l’agenzia di stampa Telam, rivelando comesiain una clinica di Buenos Aires dove era ricoverato da dicembre per un’infezione alle vie urinarie. Già nei mesi scorsi, era stato più volte necessario il ricovero per una polmonite. L’attualeAlberto Fernandez ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Esponente del Partito giustizialista di ispirazione peronista,fu il primoargentino non di origine europea - i genitori emigrarono nel paese sudamericano dalla Sira - e ricoprì la carica per un decennio, dal 1989 al 1999, durante cui adottò politiche ultraliberiste che comprotarono ...

