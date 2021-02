DayDreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni del 16 febbraio | Can affronta Yigit

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Secondo appuntamento settimanale di– Le Ali delContinua la programmazione pomeridiana di– Le Ali del. Ricordiamo che dallo scorso 25 gennaio la serie tv turca è tornata ad essere trasmessa dal lunedì al venerdì, compreso il martedì in prime time. Al momento però, gli episodi serali sono stati sospesi per dare spazio alle partite di Champions League. Quindi, per il momento l’appuntamento con la sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir è fissato tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 16:40 circa fino alle 17:10, per poi passare la line a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Can perde le staffe condurante la festa del fratello e Leyla Domani pomeriggio, martedì 162021, alle 16:40 su canale 5 va in onda la prima parte della puntata ...

cacau20002 : RT @Novella_2000: Ieri vi siete lamentate del nostro fotomontaggio? Ed ecco che arriva la locandina ufficiale della seconda stagione di #Da… - Marmellinha : RT @Novella_2000: Ieri vi siete lamentate del nostro fotomontaggio? Ed ecco che arriva la locandina ufficiale della seconda stagione di #Da… - eli861986 : RT @Novella_2000: Ieri vi siete lamentate del nostro fotomontaggio? Ed ecco che arriva la locandina ufficiale della seconda stagione di #Da… - MartaMa00394756 : RT @Novella_2000: Ieri vi siete lamentate del nostro fotomontaggio? Ed ecco che arriva la locandina ufficiale della seconda stagione di #Da… - CanYamaninfo : RT @Novella_2000: Ieri vi siete lamentate del nostro fotomontaggio? Ed ecco che arriva la locandina ufficiale della seconda stagione di #Da… -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer Ali

Mediaset Play

Quando giravano le sue foto con i capelli lunghi dalla serie- Ledel Sogno ora in onda su Mediaset, molti lo avevano paragonato a Jason Momoa , l'attore muscoloso e tenebroso che ha ...Scopriamo le anticipazioni della soap opera- Ledel sogno per le puntate che saranno trasmesse dal 15 al 19 febbraio 2021 su Canale 5 dalle 16:45 alle 17:10. La prima stagione dista per finire e quindi stanno per ...Ritorna l'angolo dedicato alla soap opera turca Daydreamer con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Italia su Canale 5 dal 15 fino al 19 febbraio 2021. In particolare Cengiz affronte ...Daydreamer - Le Ali del Sogno, le anticipazioni del 15 febbraio 2021. Nella puntata di Daydreamer - Le Ali del Sogno, che andrà in onda il 15 febbraio 2021, vedremo che Mevkibe è venuta a sapere che L ...