Da Rousseau a Brunetta è bastato un click (Di lunedì 15 febbraio 2021) di Alberto Siculella . Eppure c'era chi sperava che quel "senso di responsabilità" avrebbe prodotto il buonsenso di intendere il momento politico. Una speranza vana. Era già accaduto di avere una crisi economica, sociale, puntualmente trasformatasi anche in crisi politica; risolta sempre all'insegna di quell'insano senso di responsabilità, che per alcuni è una paraculata, per altri un tentativo di sopravvivere. Per pochi un effettivo passo da compiere, sacrificando qualcosa di proprio, per il "bene comune". Questa volta, come le altre, è andata male. Questa volta, come l'ultima, è arrivato un Mario, meno Monti, più Draghi. Le forze politiche hanno fatto a gara per salire sul carro, addirittura chi già stava sopra a un carroccio ha pensato di metterci la bandiera dell'Europa, quella dei brutti e cattivi ma, se arriva il Recovery, dallo sbattere i pugni al battere cassa è un attimo. Lo ...

Non è un mistero che Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Renato Brunetta si siano allontanati da ... Non solo, sfuggono pure le continue partecipazioni dello scienziato ai meeting di Rousseau. Eppure, ...

Cinque anni dopo diventa referente della piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle e nel 2019 è ... alla Pubblica Amministrazione le succede Renato Brunetta. A Fabiana Dadone viene invece affidato il ...

Il Governo Draghi è finalmente nato. A sostegno, quasi tutti i Partiti, così come era prevedibile, nonostante i vari giuramenti di amore verso Conte dei due Partiti principali del precedente Governo, ...

È caos tra i Cinque Stelle dopo la formazione del nuovo governo Draghi. Si contano una trentina di senatori pronti a non votare la fiducia e in rotta di collisione con i vertici. In queste ...

