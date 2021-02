Conte: "Questo è solo un punto di partenza" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il tecnico: "Il primato era un obiettivo, complimenti a giocatori come Perisic ed Eriksen bravissimi a capire cosa vogliamo da loro" Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il tecnico: "Il primato era un obiettivo, complimenti a giocatori come Perisic ed Eriksen bravissimi a capire cosa vogliamo da loro"

c_appendino : Sei stata la guida di cui questo Paese aveva bisogno, nel suo momento più buio. E se continueremo a guardare avanti… - borghi_claudio : La mia battaglia è stata per un anno contro conte e gualtieri. Non ci sono più. So però che siete delusi perché… - FrancescoLollo1 : #Tg1: Fratelli d'Italia, come gran parte degli italiani, è preoccupata per aver ritrovato nei ministeri della Sanit… - MenicaBersani : RT @fenice_risorta: #conte ha lasciato un buco finanziario di 8,4 miliardi di euro che voleva coprire con i fondi UE del Recovery Fund d'a… - mirkokrea78 : RT @MarioScelzo1: Ora, la politica non si fa su Facebook, ma 1 milione di like in 24 ore sono un segnale politico: Conte è un leader popola… -