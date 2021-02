Con Zodiac | stasera in tv | David Fincher ha riscritto le regole dei film sui serial killer

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L’influente critico cinematografico Roger Ebert nel recensirlo scrisse argutamente che(2007) disembrava il Tutti Gli Uomini Del Presidente deisui. In effetti a partire dal capodopera Il Silenzio Degli Innocenti (1991) di Jonathan Demme, passando per il Se7en (1995) dello stessoe mille altre varianti e imitazioni, questa sorta di sottogenere sviluppatosi negli anni Novanta e oltre, ci aveva abituato a ritratti estremizzati di criminali intelligentissimi, ipersensibili e ipertraumatizzati capaci di violenze non solo efferate, ma di costruzione articolatissima, delitti con alla base implicazioni e riferimenti spesso colti e tortuosi (come i sette peccati capitali che fanno da filo rosso alle uccisioni del ...