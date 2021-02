Come fare matematica da Google (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non c'è bisogno di una calcolatrice quando hai a portata di mano Google che è più veloce e più bravo di un insegnante di matematica. Google ama la matematica Hai bisogno di eseguire una semplice operazione o viceversa di visualizzare un grafico complesso? Google può farlo per te. Digitando una semplice operazione nel motore di ricerca di Google, Come 2 + 2, 34% di 500 o 7 x 6 verrà visualizzato il risultato oltre a una calcolatrice. Digitando operazioni più complesse, Come sin (x) / (y * -5), ad esempio, verrà visualizzato un grafico 3D con cui è possibile interagire. Provare per credere! Leggi su totorearanzullo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non c'è bisogno di una calcolatrice quando hai a portata di manoche è più veloce e più bravo di un insegnante diama laHai bisogno di eseguire una semplice operazione o viceversa di visualizzare un grafico complesso?può farlo per te. Digitando una semplice operazione nel motore di ricerca di2 + 2, 34% di 500 o 7 x 6 verrà visualizzato il risultato oltre a una calcolatrice. Digitando operazioni più complesse,sin (x) / (y * -5), ad esempio, verrà visualizzato un grafico 3D con cui è possibile interagire. Provare per credere!

