Chi è Mario Pirrello, vita privata e carriera: tutto sul noto attore italiano

Questa sera, 15 Febbraio 2021, a partire dalle 21.20 su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata de Il Commissario Ricciardi, tratto dai libri di Maurizio de Giovanni. La serie tv si compone di sei episodi ambientati a Napoli negli anni '30, ognuno tratto da uno dei romanzi dello scrittore. Il volto del commissario Ricciardi è quello di Lino Guanciale e stasera dovrà risolvere il mistero della morte del piccolo Matteo, il cui corpo viene ritrovato durante la settimana dei Morti. Il commissario durante le sue indagini si confronta e scontra con il Vice Questore Angelo Garzo, interpretato da Mario Pirrello. Scopriamo ora tutte le curiosità sulla vita privata e pubblica del noto attore italiano.

