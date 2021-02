Calcio Napoli, ennesimo infortunio: stop di almeno 3 settimane per Lozano (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’attaccante messicano del Calcio Napoli salterà sicuramente le gare di Europa League, e i match di campionato contro Atalanta e Benevento. Continua a riempirsi l`infermeria in casa Calcio Napoli. L`ultimo ko, una vera e propria tegola, è quello di Hirving Lozano, che stando a quanto riporta La Repubblica avrebbe riportato quasi certamente una distrazione muscolare Leggi su 2anews (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’attaccante messicano delsalterà sicuramente le gare di Europa League, e i match di campionato contro Atalanta e Benevento. Continua a riempirsi l`infermeria in casa. L`ultimo ko, una vera e propria tegola, è quello di Hirving, che stando a quanto riporta La Repubblica avrebbe riportato quasi certamente una distrazione muscolare

