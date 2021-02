Beautiful, trama 15 febbraio 2021: la reazione di Liam (Di lunedì 15 febbraio 2021) trama Beautiful 15 febbraio 2021 con una nuova puntata ricca di colpi di scena e rivelazioni che lasceranno il segno. La determinazione di Shauna Beautiful oggi 15 febbraio 2021 con un susseguirsi di reazioni in merito alla presunta morte di Thomas e la gestione della notizia da parte delle Logan. Sappiamo bene che Brooke ha dovuto dire tutta la verità a Ridge, dopo che il giovane Forrester ha confermato di aver simulato la morte per vedere in Hope una reazione. Ridge è contento che il figlio stia bene ma, allo stesso tempo, vede ora in Brooke una nemica. Sua moglie, la sua amata, la persona che più di tutti dovrebbe fidarsi di lui è invece bugiarda. Questo per Forrester è un duro colpo tanto da voler chiedere definitivamente il divorzio. Brooke ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 15 febbraio 2021)15con una nuova puntata ricca di colpi di scena e rivelazioni che lasceranno il segno. La determinazione di Shaunaoggi 15con un susseguirsi di reazioni in merito alla presunta morte di Thomas e la gestione della notizia da parte delle Logan. Sappiamo bene che Brooke ha dovuto dire tutta la verità a Ridge, dopo che il giovane Forrester ha confermato di aver simulato la morte per vedere in Hope una. Ridge è contento che il figlio stia bene ma, allo stesso tempo, vede ora in Brooke una nemica. Sua moglie, la sua amata, la persona che più di tutti dovrebbe fidarsi di lui è invece bugiarda. Questo per Forrester è un duro colpo tanto da voler chiedere definitivamente il divorzio. Brooke ...

