Auto a Gpl - I modelli in vendita nel 2021 - FOTO GALLERY

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nello sfortunato 2020, lea Gpl sono state il 6,8% delle immatricolazioni in Italia. Con 94.260 consegne, la loro quota di mercato ha subito un notevole calo: parliamo di un -31,1% rispetto al 2019, quando le registrazioni di nuove vetture a gas di petrolio liquefatto hanno toccato le 136.804 unità (dati Unrae). C'entrano soprattutto l'emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni, certo, ma anche la scomparsa dai listini di importantia doppia alimentazione benzina-Gpl, alcuni dei quali tornati insolo in questi giorni, come la Fiat Panda EasyPower e la Lancia Ypsilon Ecochic. Queste dueitaliane, che attingono dagli ultimi stock prodotti di motori Fire di 1.2 litri da 69 CV, tornano ad arricchire l'elenco di vetture a Gpl innella Penisola. Le raccogliamo tutte ...