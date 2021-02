Arrivederci, professor Isotta. Dieci giorni fa mi disse: “Non ci provare a scrivere un romanzo” (Di lunedì 15 febbraio 2021) di Alessandro Basso Dieci giorni fa – meraviglioso mattino rischiarato sul Golfo di Napoli nel bel mezzo di una pandemia declinata a colori caldi – feci visita al professore Paolo Isotta nella sua superba dimora di Corso Vittorio Emanuele III. La luce del mezzogiorno dissipava la foschia marinara e giungeva nel salone pieno di antichità da un’intera parete di finestre ariose che scricchiolavano al calore primaverile di quella giornata. I quadri occhieggiavano solenni nelle cornici a guantiera, un allegro cagnolino oziava sui tappeti persiani, due gentili cameriere in livrea e crestina osservavano compunte lo svolgersi dei convenevoli prendendomi il cappotto ed il cappello. Un’immensa libreria tagliava in due l’appartamento volando verso il piano superiore su una scala dal guizzo modernista. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) di Alessandro Bassofa – meraviglioso mattino rischiarato sul Golfo di Napoli nel bel mezzo di una pandemia declinata a colori caldi – feci visita ale Paolonella sua superba dimora di Corso Vittorio Emanuele III. La luce del mezzogiorno dissipava la foschia marinara e giungeva nel salone pieno di antichità da un’intera parete di finestre ariose che scricchiolavano al calore primaverile di quella giornata. I quadri occhieggiavano solenni nelle cornici a guantiera, un allegro cagnolino oziava sui tappeti persiani, due gentili cameriere in livrea e crestina osservavano compunte lo svolgersi dei convenevoli prendendomi il cappotto ed il cappello. Un’immensa libreria tagliava in due l’appartamento volando verso il piano superiore su una scala dal guizzo modernista. Il ...

