“Arriva il blocco” La notizia è confermata | ecco cosa ci aspetta

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L’effetto varianti pesa sulle nuove regole per le riaperture legate al virus. Contrariamente alla scaletta di marcia della scorsa settimana, il calendario relativo al riavvio di alcune attività e ai potenziali allentamenti ha subito variazioni e rinvii. Vediamoè certo eè probabile accada da qui al 5 marzo. Il decreto che regola ildegli spostamenti fra regioni, incluse quelle gialle, è stato prorogato fino al 25 febbraio. Entro quella data il governo dovrà decidere se prorogare ulteriormente lo stop o se dare il via libera agli spostamenti. Allo stato attuale, sembra avere maggiori probabilità la proroga del, almeno fino al 5 marzo, data in cui scade il Dpcm con tutte le altre regole sulle chiusure. (Continua..) Niente da fare per le piste da sci. Gli impianti, che dovevano riaprire a ...

3dc8 : @rprat75 KD stava giocando veramente troppi min nelle rotazioni, considerando 'da dove arriva'; questi inf + il 'b… - Laura48673787 : RT @Patrizi79006416: @ChiodiDonatella @Storace Questo signore, che faccia un sondaggio sui social e vedrà che le peggiori offese vengono tu… - Patrizi79006416 : @ChiodiDonatella @Storace Questo signore, che faccia un sondaggio sui social e vedrà che le peggiori offese vengono… - PinoVaccaro77 : @paologaio71 Se mi arriva un'altra minchiata sugli scontri diretti ti blocco, senza se e senza ma - vampslayer_vv : La clip dei Zengavò e stata già postata sul sito. Domani arriva il Condor + blocco baracca + sbrocco Tommaso + bloc… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva blocco

Linkiesta.it

...delle sue trasmissioni in Italia La lunga mano della Liga nella lotta alla pirateriain ... La richiesta diè scattata tra ottobre 2020 e gennaio 2021, e nel giro di pochi mesi questa ...... la base è una padella composta da uncentrale di feta attorniato da pomodorini e bagnato da ...di repliche e varianti Uno dei video più visti sulla preparazione della baked feta pasta...Il portavoce di Sinistra italiana risponde alle domande di Fanpage.it, dopo che il suo partito ha deciso di schierarsi sul fronte del no alla fiducia all’esecutivo guidato da Mario Draghi. “Questo gov ...Il neoministro Giorgetti dice che 4,5 miliardi di euro in ristori non basteranno, per Coldiretti la stima salire a 12 miliardi di perdite considerando anche l'indotto e la filiera delle vacanze invern ...