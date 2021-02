Andrea Scanzi si rende ridicolo: i like al post di Conte sono un problema per Draghi… (Di lunedì 15 febbraio 2021) Andrea Scanzi fa il fenomeno. Un po’ come l’Alberto Sordi-Nando Moriconi accolto dal grido “americà, facce Tarzan“. Ebbene Scanzi queste grida di incoraggiamento se le lancia da solo con post autocelebrativi che meriterebbero un approfondimento psicanalitico. Ecco ciò che ha scritto su Instagram: “Più o meno un anno fa, ho deciso di rendere questa pagina Facebook una “corazzata”. Sapevo che le potenzialità potevano essere alte. Ma ora stiamo decisamente esagerando! Il mio post di ieri su Conte è entrato nella top ten mondiale di Facebook per interazioni. Avete capito bene: non top ten in Italia (quello accade sempre), ma… nel mondo! Al momento quel post ha 431mila like, 128mila commenti e 29mila condivisioni. Ha raggiunto 6 milioni e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021)fa il fenomeno. Un po’ come l’Alberto Sordi-Nando Moriconi accolto dal grido “americà, facce Tarzan“. Ebbenequeste grida di incoraggiamento se le lancia da solo conautocelebrativi che meriterebbero un approfondimento psicanalitico. Ecco ciò che ha scritto su Instagram: “Più o meno un anno fa, ho deciso dire questa pagina Facebook una “corazzata”. Sapevo che le potenzialità potevano essere alte. Ma ora stiamo decisamente esagerando! Il miodi ieri suè entrato nella top ten mondiale di Facebook per interazioni. Avete capito bene: non top ten in Italia (quello accade sempre), ma… nel mondo! Al momento quelha 431mila, 128mila commenti e 29mila condivisioni. Ha raggiunto 6 milioni e ...

