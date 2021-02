«Amici 20»: tutto quello che sappiamo sul serale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un ritorno alle origini, alla centralità del rapporto tra allievi e professori che negli ultimi anni aveva lasciato un po’ il posto a dinamiche più legate allo spettacolo e meno alla scuola. Con il nuovo pomeridiano trasmesso a partire da novembre, Amici 20 ha visto non solo ha visto un aumento degli ascolti, che hanno toccato spesso e volentieri il 20% di share, ma anche la promozione di un meccanismo più pulito che ha ricalcato lo spirito delle prime edizioni, lasciando al pubblico la curiosità di scoprire su quali basi poggerà il serale. Ad anticipare qualcosa in più è TvBlog, che spiega non solo che l’appuntamento serale di Amici tornerà alla sua collocazione originale del sabato, ma anche che inizierà sabato 20 marzo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un ritorno alle origini, alla centralità del rapporto tra allievi e professori che negli ultimi anni aveva lasciato un po’ il posto a dinamiche più legate allo spettacolo e meno alla scuola. Con il nuovo pomeridiano trasmesso a partire da novembre, Amici 20 ha visto non solo ha visto un aumento degli ascolti, che hanno toccato spesso e volentieri il 20% di share, ma anche la promozione di un meccanismo più pulito che ha ricalcato lo spirito delle prime edizioni, lasciando al pubblico la curiosità di scoprire su quali basi poggerà il serale. Ad anticipare qualcosa in più è TvBlog, che spiega non solo che l’appuntamento serale di Amici tornerà alla sua collocazione originale del sabato, ma anche che inizierà sabato 20 marzo.

MassMarianella : Grazie mille! ?? Un traguardo statistico di cui sono molto orgoglioso. Averlo condiviso con tanti amici nel percorso… - mante : Amici digerisco tutto ma non Brunetta dai - Novelanna : @nonelarena @PSenaldi Allora,Giletti:Quando Lei ha iniziato a raccontare questa storia,andava tutto bene. Ora sta d… - mipiacesam : RT @_acrazygirl_: hanno messo l'abbraccio di evandro e Samuele nella promo di amici, perciò ora ogni volta che scatta la pubblicità su cana… - _UnFuCkWiT4BlE : RT @leccamelagrazie: Immaginate Harry e Louis che fanno coming out, non importa come e/o dove, che sia tutto reale nessun film e nessuna sp… -