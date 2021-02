Al Sarraj a Roma lascia il timone a Maitig: l’Italia può rientrare in gioco (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’esperienza di Fayez Al Sarraj al timone della Libia sembra essersi definitivamente conclusa. Da alcune ore tutti i suoi poteri infatti sono stati trasferiti al suo vice, Ahmed Maitig. Un passaggio che è avvenuto a Roma, lì dove il premier secondo AgenziaNova è ricoverato dopo aver subito un delicato intervento chirurgico. É finita così un’era InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’esperienza di Fayez Alaldella Libia sembra essersi definitivamente conclusa. Da alcune ore tutti i suoi poteri infatti sono stati trasferiti al suo vice, Ahmed. Un passaggio che è avvenuto a, lì dove il premier secondo AgenziaNova è ricoverato dopo aver subito un delicato intervento chirurgico. É finita così un’era InsideOver.

