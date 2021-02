Abuso d’alcol Parla il professor Scafato ISS | «Anche i minorenni bevono per dimenticare la pandemia»

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Stress, ansia, isolamento, senso di panico. Convivere con laè significato per molti fare i conti con difficoltà sopìte o mai conosciute. Un tunnel troppo buio che in tanti hanno deciso di percorrere tenendo stretta in mano una bottiglia. È l’alcol dipendenza una delle grandi piaghe che Covid-19 ha accentuato o addirittura fatto nascere: contatti sociali quasi azzerati, servizi di sostegno psicologico di colpo scomparsi, un ambiente domestico da cui si è sempre fuggiti e che ora si è costretti a frequentare senza alcuna alternativa. Tutto questo si traduce in numeri che fanno paura: +446%, la percentuale di alcol consumato in un anno in Italia tra vino, cognac e vodka. +209% per la fascia d’età dai 18 ai 24 anni. «E il problema è aumentatotra i». IlEmanuele ...