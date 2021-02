Un vino per San Valentino (Di domenica 14 febbraio 2021) Un amore è bello da festeggiare tutti i giorni dell’anno ma, diciamoci la verità, celebrarlo a San Valentino è sempre speciale. Se il classico mazzo di rose rosse e cioccolatini a forma di cuore hanno stufato o se semplicemente non sapete cosa regalare sappiate che un vino particolare è sempre gradito da entrambi i sessi. E allora perché non puntare su una bottiglia da aprire insieme durante la serata più romantica dell’anno. 10 vini per San Valentino guarda le foto Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di domenica 14 febbraio 2021) Un amore è bello da festeggiare tutti i giorni dell’anno ma, diciamoci la verità, celebrarlo a Sanè sempre speciale. Se il classico mazzo di rose rosse e cioccolatini a forma di cuore hanno stufato o se semplicemente non sapete cosa regalare sappiate che unparticolare è sempre gradito da entrambi i sessi. E allora perché non puntare su una bottiglia da aprire insieme durante la serata più romantica dell’anno. 10 vini per Sanguarda le foto Leggi anche › ...

