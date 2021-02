Traffico Roma del 14-02-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 febbraio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione un incidente in via di risoluzione ha rallentato maggiormente ilsulla carreggiata interna del gra Grande Raccordo Anulare tra Tuscolana e Appia ancora prudenza sulla A24Teramo verso la capitale dove In caso di maggiorsono possibili rallentamenti all’altezza dei ieri tra Carsoli e Vicovaro Mandela alle 20:30 Come di consueto è previsto il termine della penultima domenica ecologica diun’ultima pausa domenicale per la circolazione dei veicoli sempre dalle 730 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 è in programma a Marzo si attende Comunque la conferma della data specifica con una nuova ordinanza domani lunedì 15 febbraio previsto l’inizio dei lavori di manutenzione per i binari del tram su via Marmorata tutti i giorni con ...