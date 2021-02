Scuola | preoccupano le varianti del Covid | a rischio la didattica in presenza

(Di domenica 14 febbraio 2021) Nelle ultime settimane ledeldestano non poca preoccupazione. In modo particolare si teme per gli istituti scolastici le cui attività potrebbero essere messe nuovamente a repentaglio.del: preoccupazione nelle scuole Ledelsoprattutto le scuole, i focolai registrati nelle ultime settimane ne sono un esempio. Alta è per esempio l’apprensione per il diffondersi della variante inglese, la cui trasmissibilità sarebbe più forte, secondo gli esperti, soprattutto fra i ragazzi delle elementari e delle medie. Scetticismo arriva anche dal coordinatore del Comitato tecnico scentifico Agostino Miozzo, il quale nonostante sia sempre stato a favore dall’apertura delle scuole -sottolineandone la priorità, ora sembrerebbe ...

Nel mondo dellai più colpiti rimangono gli alunni. Da quando è iniziata la pandemia, a marzo 2020, ad oggi su cento tamponi fatti sulla popolazione in generale sette erano positivi. Nello ...Le varianti delle region i, in modo particolare le scuole . Non sembra esserci una correlazione scientifica tra l'aumento dei contagi in classe e le suddette varianti, ma di fatto nelle ultime settimane ...Gli esperti chiedono nuovo lockdown in Italia. Preoccupano le varianti inglese e sudafricana. Il CTS monitora la situazione, il ministero valuta lockdown. L’Italia verso il lockdown totale? Italia ver ...In forse la riapertura il 15 nelle regioni gialle mentre Ricciardi torna chiedere un lock down generalizzato con chiusura delle scuole. Altro che riaprire i ristoranti la sera! Netta opposizione di Ma ...