Sci alpino, gli orari delle combinate dei Mondiali di lunedì 15 febbraio: programma, tv, streaming (Di domenica 14 febbraio 2021) Sarà un lunedì 15 febbraio all’insegna della combinata alpina quello dei Mondiali 2021 di sci a Cortina d’Ampezzo (Italia). Sulle nevi nostrane sono in programma, infatti, superG+slalom per donne e uomini e le emozioni non mancheranno di certo. L’Italia, ancora a secco di medaglie, cercherà di centrare il podio e di regalarsi delle soddisfazioni. Cominceranno le ragazze alle 9.45 con la prova in superG, per poi tornare in pista per la prova dei rapid gates alle 14.10. Per quanto concerne gli uomini, gli uomini inizieranno alle 11.15 con il superG e concluderanno con lo slalom alle 15.20. programma combinate Mondiali SCI alpino 2021 Di seguito il programma delle combinate dei ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Sarà un15all’insegna della combinata alpina quello dei2021 di sci a Cortina d’Ampezzo (Italia). Sulle nevi nostrane sono in, infatti, superG+slalom per donne e uomini e le emozioni non mancheranno di certo. L’Italia, ancora a secco di medaglie, cercherà di centrare il podio e di regalarsisoddisfazioni. Cominceranno le ragazze alle 9.45 con la prova in superG, per poi tornare in pista per la prova dei rapid gates alle 14.10. Per quanto concerne gli uomini, gli uomini inizieranno alle 11.15 con il superG e concluderanno con lo slalom alle 15.20.SCI2021 Di seguito ildei ...

ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - GDF : Mondiali di Sci alpino #Cortina2021. La Banda musicale della #GuardiadiFinanza si è esibita suonando l'inno d'… - MinisteroDifesa : #14febbraio Il passaggio delle @FrecceTricolori su Cortina d'Ampezzo in occasione dei Campionati del Mondo di sci… - AndreaTornaben3 : RT @ItalianAirForce: Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del Mo… - Moccola62 : RT @RSIsport: ???????? Beat Feuz si è messo al collo la medaglia di bronzo nella discesa libera dei Mondiali di Cortina! Ottimo quarto posto pe… -