Sampdoria | Ranieri | “Vittoria anche fortunata Obiettivo 40 punti | ma siamo ambiziosi”

(Di domenica 14 febbraio 2021) L'allenatore dellaClaudioanalizza ai microfoni di Sky Sport laottenuta contro la Fiorentina di Prandelli: "Oggi era una partita importante, la Fiorentina aveva bisogno di fare, sapevo che i Viola ci avrebbero complicato le cose e potevamoperderla. Il primo tempo è stato molto tattico, nella ripresa ho messo dentro dei calciatori tecnici estati un po' fortunati. Obiettivi? Dobbiamo fare 40, poi vedremo, ma ora non posso caricare la squadra di troppe responsabilità. Basta un attimo per tornare in difficoltà visto che ci attendono partite difficili con Atalanta, Lazio e Genoa. Io sono ambizioso così come lo sono i ragazzi, ma andiamo con calma. Io devo pensare a fare meno danni ...

6 : in partenza presenta un 4 - 4 - 1 - 1 che diventa 4 - 2 - 3 - 1 quando la Samp attacca. L'assetto non soddisfa la. Dopo un primo tempo davvero brutto e confuso, il tecnico ......2 - 1 Laconquista i tre punti contro la Fiorentina, vincendo a Marassi per 2 - 1 nella sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. Grazie a questo successo la squadra di...Un'altra buona intuizione per Claudio Ranieri: il tecnico della Sampdoria cambia la storia della partita con i nuovi ingressi in campo ...La Sampdoria di Ranieri vola in classifica grazie ad una grande vittoria ai danni della Fiorentina. Decidono i gol di Keita e Quagliarella.