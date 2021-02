FcInterNewsit : LIVE PRIMAVERA 1 - Sassuolo-Inter 2-3, Satriano completa la rimonta: i nerazzurri calano il tris - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Sassuolo-Inter Primavera, le pagelle: Bonfanti rientro prezioso - _intermagazine : Campionato Primavera, per l’Inter solo un pari in casa del Sassuolo: 3 a 3 il finale - SprintLombardia : Sassuolo-Inter Primavera 1: Bonfanti punge e Satriano scatta, Mattioli nel finale salva i neroverdi… - sportli26181512 : #Primavera, Sassuolo e Inter show: 3-3: Neroverdi rimontati dalla doppietta di Satriano, poi l'errore di Stankovic… -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Sassuolo

- Un vero e proprio show quello regalato dae Inter. Termina 3 - 3 , per un punto a testa che porta la squadra di Madonna a quota 15 in classifica, a +2 sui ...... al 12' minuto Ripamonti ha portato in vantaggio ilanticipando i difensori su calcio d'angolo e battendo Stankovic, poi la squadra di casa ha controllato i ritmi della partita ...SASSUOLO - Un vero e proprio show quello regalato da Sassuolo e Inter Primavera. Termina 3-3, per un punto a testa che porta la squadra di Madonna a quota 15 in classifica, a +2 sui neroverdi.SASSUOLO - All' Inter Primavera non basta la doppietta di uno scatenato Satriano. Con il Sassuolo termina 3-3, per un punto a testa che porta la squadra di Madonna a quota 15 in classifica, a +2 sui n ...