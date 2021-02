Pierluigi Diaco, quella grave malattia che l’ha colpito: “Una lunga terapia” (Di domenica 14 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pierluigi Diaco, la malattia che per molti anni lo ha afflitto: “Sono stato da un neurologo, è stata una lunga terapia…”. Pierluigi Diaco, una malattia lo ha colpito e ci sono voluti anni e una lunga terapia per superarla: la confessione in diretta tv. L’ex conduttore di Io e te sarà ospite oggi a Domenica Leggi su youmovies (Di domenica 14 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., lache per molti anni lo ha afflitto: “Sono stato da un neurologo, è stata una…”., unalo hae ci sono voluti anni e unaper superarla: la confessione in diretta tv. L’ex conduttore di Io e te sarà ospite oggi a Domenica

99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande PERSONAGGIO RADIO di tutti i tempi tra: ?? Antonello Dose ?? Giorgio Lauro ?? Nick The Nigh… - PatriziaAlessa2 : RT @bubinoblog: Domani Mara Venier inaugura a #DomenicaIn il primo talk su #Sanremo2021 assieme a Pino Strabioli, Pierluigi Diaco, Nunzia D… - davided81 : Nunzia De Girolamo is the new Pierluigi Diaco #ciaomaschio - angelofavignan : RT @bubinoblog: Domani Mara Venier inaugura a #DomenicaIn il primo talk su #Sanremo2021 assieme a Pino Strabioli, Pierluigi Diaco, Nunzia D… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: Domani Mara Venier inaugura a #DomenicaIn il primo talk su #Sanremo2021 assieme a Pino Strabioli, Pierluigi Diaco, Nunzia D… -