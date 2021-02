Open Arms salva 150 migranti, sbarcheranno a Porto Empedocle (Di domenica 14 febbraio 2021) Proseguono le attività di recupero di imbarcazioni in difficoltà. Ieri un morto e ventidue dispersi al largo di Lampedusa. Nel Mediterraneo centrale è attesa una tempesta Leggi su repubblica (Di domenica 14 febbraio 2021) Proseguono le attività di recupero di imbarcazioni in difficoltà. Ieri un morto e ventidue dispersi al largo di Lampedusa. Nel Mediterraneo centrale è attesa una tempesta

emergency_ong : Secondo salvataggio della Open Arms in zona SAR maltese, davanti alla guardia costiera libica: 100 persone circa,… - Corriere : Allarme per 110 migranti in alto mare, circa 40 quelli soccorsi da Open Arms - emergency_ong : #Mediterraneo: non ci sono parole per commentare ciò di cui siamo stati diretti testimoni: persone in cerca di una… - PatoOsko : RT @RadioSavana: Lamorgese assegna porto sicuro ai trafficanti Open Arms. Ricciardi, lo scagnozzo di Speranza, vuole un altro lockdown a te… - serenamia5 : RT @RadioSavana: Lamorgese assegna porto sicuro ai trafficanti Open Arms. Ricciardi, lo scagnozzo di Speranza, vuole un altro lockdown a te… -