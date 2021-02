Matteo Renzi | «Se Salvini è intelligente | ci divertiremo un mondo» | il retroscena “croccante”

Leggi su urbanpost

(Di domenica 14 febbraio 2021) “In una maggioranza così ampia contiamo tutti e non conta nessuno. Ma seci. Davvero un!”. Si sarebbe espresso cosìcon Augusto Minzolini, alludendo al fatto che quel che rimane della maggioranza giallorossa avrà molti problemi a farsi valere nel governo di Mario Draghi, adesso che anche la Lega è rientrata in partita. A riportare l’indiscrezione anche “Libero Quotidiano”: ilvedrebbe quindi la nascita di una “strana alleanza” traani eani, in particolare al Senato, dove Pd, Leu e 5 Stelle non avranno i numeri per pesare in maniera decisiva. leggi anche l’articolo —> M5s rischio scissione, schiera di parlamentari pronti a dire no ...