“Lockdown con scuole chiuse”, Salvini: serve serietà e confronto. Sgarbi: rinnovare Cts. Tutti all’attacco di Ricciardi (Di domenica 14 febbraio 2021) “È urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un Lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”. Così all'Ansa Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 febbraio 2021) “È urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario untotale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura dellefacendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”. Così all'Ansa Walter, consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus. L'articolo .

matteosalvinimi : #Salvini: #Ricciardi chiede lockdown totale? C’è voglia di salute, vita, normalità. Gli Italiani non possono più st… - RobertoBurioni : Nuove buone notizie da Israele. Speriamo che il nuovo governo capisca che da questo incubo non usciremo con i lockd… - TgLa7 : # Ricciardi, chiederò a Speranza un #lockdown totale Urgente cambiare strategia. Convivenza con il virus perdente - FlwrsRiccardo : @FootballAndDre1 stanno iniziando a far vociferare di un lockdown o affine perché con l'arrivo dei vaccini saremo c… - V_Mannello : @ilmessaggeroit #Sci #lockdown Con tutti al governo si possono tranquillamente chiudere le pecore nei #gulag !… -