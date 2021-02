LIVE Biathlon, Inseguimento donne Mondiali in DIRETTA: Lisa Vittozzi per il podio, Dorothea Wierer per l’impresa (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la startlist – La presentazione della pursuit Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km sprint femminile dei Mondiali di Biathlon in programma a Pokljuka, in Slovenia: oggi, domenica 14 febbraio, alle ore 15.30, proseguirà la rassegna iridata dell’anno solare 2021. Saranno quattro le azzurre al via: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Michela Carrara ed Irene Lardschenider. La prima azzurra a scattare sarà Lisa Vittozzi, con il pettorale numero 5, a 38? dalla norvegese Tiril Eckhoff, poi Dorothea Wierer, 20ma a 1’22”, a seguire Michela Carrara, col 23, a 1’29”, ed ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno e la startlist – La presentazione della pursuit Buongiorno e benvenuti allatestuale della 10 km sprint femminile deidiin programma a Pokljuka, in Slovenia: oggi, domenica 14 febbraio, alle ore 15.30, proseguirà la rassegna iridata dell’anno solare 2021. Saranno quattro le azzurre al via:, Michela Carrara ed Irene Lardschenider. La prima azzurra a scattare sarà, con il pettorale numero 5, a 38? dalla norvegese Tiril Eckhoff, poi, 20ma a 1’22”, a seguire Michela Carrara, col 23, a 1’29”, ed ...

infoitsport : LIVE Biathlon, Mondiali Sprint donne in DIRETTA: Vittozzi quinta! Wierer delude: 20ma, bene Carrara e Lardschneider… - infoitsport : LIVE Biathlon, Mondiali Sprint donne in DIRETTA: Vittozzi quinta! Wierer delude: 20ma, bene Carrara e Lardschneider… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 13 febbraio: Suter vince la discesa di Cortina quinta Lisa Vittozzi nel biathlon. Loll… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mondiali Sprint donne in DIRETTA: Vittozzi quinta! Wierer delude: 20ma bene Carrara e Lardschneider.… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mondiali Sprint donne in DIRETTA: Lisa Vittozzi senza errori a terra! Wierer un errore - #Biathlon… -