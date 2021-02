L’Inter piega la Lazio 3-1 e sorpassa il Milan in testa (Di domenica 14 febbraio 2021) MilanO (ITALPRESS) – L’Inter è la nuova capolista del campionato, grazie alla fondamentale vittoria per 3-1 contro la Lazio, a San Siro, nel posticipo della 22esima giornata di Serie A. La doppietta di Lukaku, un gol su rigore e l’altro su azione (sono 300 in carriera) nel primo tempo e il suggello di Lautaro Martinez dopo l’illusoria rete di Escalante, regalano ai nerazzurri il sorpasso sul Milan e la vetta a quota 50 punti. La partita regala emozioni, con occasioni da una parte e dall’altra. Decisivo al 19? L’Intervento di Hoedt su Lautaro Martinez, l’arbitro Fabbri assegna calcio di rigore. Dal dischetto al 22? Lukaku spiazza Reina e trasforma in rete l’1-0 della squadra di Conte. L’attaccante belga approfitta di un altro errore difensivo avversario proprio al 45? per siglare la doppietta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021)O (ITALPRESS) –è la nuova capolista del campionato, grazie alla fondamentale vittoria per 3-1 contro la, a San Siro, nel posticipo della 22esima giornata di Serie A. La doppietta di Lukaku, un gol su rigore e l’altro su azione (sono 300 in carriera) nel primo tempo e il suggello di Lautaro Martinez dopo l’illusoria rete di Escalante, regalano ai nerazzurri il sorpasso sule la vetta a quota 50 punti. La partita regala emozioni, con occasioni da una parte e dall’altra. Decisivo al 19?vento di Hoedt su Lautaro Martinez, l’arbitro Fabbri assegna calcio di rigore. Dal dischetto al 22? Lukaku spiazza Reina e trasforma in rete l’1-0 della squadra di Conte. L’attaccante belga approfitta di un altro errore difensivo avversario proprio al 45? per siglare la doppietta ...

