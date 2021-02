Il Milan cade con lo Spezia | l' Inter per il sorpasso Juve ko | Gattuso respira

(Di domenica 14 febbraio 2021) A volte più dei numeri contano gli uomini e la voglia di diventare protagonisti per una notte. Lo, penultimo per punti fatti in casa opposto alche in trasferta non perdeva da un anno, ...

pisto_gol : Spe-Mil 2:0 La capolista cade contro un bellissimo Spezia: la squadra di Italiano domina il gioco e il pallone, seg… - RaiSport : ?? #Maggiore-#Bastoni, il #Milan cade a La Spezia Prestazione super degli uomini di #Italiano che al '#Picco' vinco… - officialmaz : Dominio assoluto dello #Spezia. Super #Agudelo e #Saponara. Il #Milan cade. Col ko della #Juventus a #Napoli il p… - alessangent2010 : Brutta sconfitta per il Milan che cade a la Spezia incassando 2 colpi... - FcInterNewsit : Garlando: 'Milan preso a pallate, cade anche la Juve. Un sabato rivoluzionario incendia un campionato fantastico' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan cade

Lo Spezia, penultimo per punti fatti in casa opposto alche in trasferta non perdeva da un anno, stoppa i rossoneri facendo un regalo di prestigio alla nuova proprietà statunitense. E la ...il2 - 0 a La Spezia nel quarto anticipo della 22esima giornata di Serie A e spiana la strada al possibile sorpasso dell'Inter in vetta alla classifica. Serata da dimenticare per i rossoneri, ...Lo Spezia ha battuto il Milan per 2 a 0 nella sfida valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A. MILANO – Fin troppo facile il gioco di parole: il Milan cade allo stadio “Alberto Picco” d ...venerdì Bologna-Benevento 1-1 ieri Torino-Genoa 0-0 Napoli-Juventus 1-0 Spezia-Milan 2-0 oggi Roma-Udinese 12.30 Cagliari-Atalanta 15 Sampdoria-Fiorentina 15 Crotone-Sassuolo 18 ...