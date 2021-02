Il governo Draghi sulla stampa internazionale: “Un gigante” (NYT) (Di domenica 14 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 14 febbraio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - SkyTG24 : Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha anche dato un'indicazione ai suoi ministri riuniti per la prima volta i… - fattoquotidiano : Governo, Conte passa la campanella a Draghi. Fatto fuori da una manovra di palazzo, esce tra gli applausi dei dipen… - GiovannaCampi6 : RT @magdicristiano: È nato il «Governo elettorale» di Draghi per consacrarlo Presidente della Repubblica nel 2022. Instaurerà un regime eur… - GuidoCrosetto : RT @GuidoCrosetto: Se il silenzio auspicato da Draghi riguarderà innanzi tutto i tecnici a servizio del Governo, ne guadagneremo tutti in s… -