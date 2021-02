Il Comune di Torino: "Più tasse per Esselunga". Ma i cittadini scendono in piazza per difenderla (Di domenica 14 febbraio 2021) Nel mirino della giunta il quartier generale dell'e-commerce malvisto dai commercianti del quartiere Aurora. In ballo però c'è la riqualificazione dell'area ex Ogm ora in balia del degrado Leggi su repubblica (Di domenica 14 febbraio 2021) Nel mirino della giunta il quartier generale dell'e-commerce malvisto dai commercianti del quartiere Aurora. In ballo però c'è la riqualificazione dell'area ex Ogm ora in balia del degrado

