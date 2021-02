GF Vip: Walter, Andrea e Nicolò Zenga pace fatta? (Di domenica 14 febbraio 2021) Walter Zenga incontra i suoi figli Andrea, concorrente del Grande Fratello Vip, e Nicolò: in collegamento dagli Emirati Arabi, l’ex portiere ha aperto il suo cuore ai due ragazzi, con cui i rapporti erano tesi e freddi. I due fratelli, molto uniti, sono pronti a ricominciare con lui. Sorpresa per Andrea dopo il collegamento con papà… “Vi voglio bene“. Per l’incontro tra Walter Zenga e i suoi figli Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 14 febbraio 2021)incontra i suoi figli, concorrente del Grande Fratello Vip, e: in collegamento dagli Emirati Arabi, l’ex portiere ha aperto il suo cuore ai due ragazzi, con cui i rapporti erano tesi e freddi. I due fratelli, molto uniti, sono pronti a ricominciare con lui. Sorpresa perdopo il collegamento con papà… “Vi voglio bene“. Per l’incontro trae i suoi figli Articolo completo: dal blog SoloDonna

