Francesca Fialdini come Carlo Conti: in suo aiuto… un cantante! (Di domenica 14 febbraio 2021) La nota conduttrice di ‘Da noi… a ruota libera’, Francesca Fialdini, come il suo collega Carlo Conti: la novità non sfugge ai fan ma in suo aiuto arriva un cantautore Francesca Fialdini (fonte foto: Instagram, @ franciFialdini) – Carlo Conti (fonte foto: Instagram, CarloConti.tv)Non smette di tener compagnia al suo folto e nutrito pubblico, Francesca Fialdini, volto noto della tv e presentatrice di successo del programma ‘Da noi a ruota libera‘: anche lei è costretta ad una novità che però non la ferma, sebbene in suo aiuto arrivi un cantante, Nek! Tra i personaggi più noti ed apprezzati del panorama televisivo, ... Leggi su chenews (Di domenica 14 febbraio 2021) La nota conduttrice di ‘Da noi… a ruota libera’,il suo collega: la novità non sfugge ai fan ma in suo aiuto arriva un cantautore(fonte foto: Instagram, @ franci) –(fonte foto: Instagram,.tv)Non smette di tener compagnia al suo folto e nutrito pubblico,, volto noto della tv e presentatrice di successo del programma ‘Da noi a ruota libera‘: anche lei è costretta ad una novità che però non la ferma, sebbene in suo aiuto arrivi un cantante, Nek! Tra i personaggi più noti ed apprezzati del panorama televisivo, ...

Notiziedi_it : Francesca Fialdini positiva, Nek nello studio di ‘Da noi a ruota libera’: “Il mio alter ego maschile” - MontiFrancy82 : @Rita_Pavone_ e #GiuseppeZeno a #DaNoiARuotaLibera @francifialdini condurrà da casa, con @NekOfficial in studio - zazoomblog : Francesca Fialdini Covid: “Sono positiva il mio programma andrà in onda” - #Francesca #Fialdini #Covid: #“Sono - SMSNEWSOFFICIAL : @Rita_Pavone_ e #GiuseppeZeno a #DaNoiARuotaLibera @francifialdini condurrà da casa, con @NekOfficial in studio - GossipItalia3 : Francesca Fialdini positiva: ecco chi condurrà “Da noi… A ruota libera”, non l’ha fatto mai #gossipitalianews -