Fine del gelo e del meteo invernale? Calma, la strada è ancora lunga (Di domenica 14 febbraio 2021) Altro che Inverno finito! Dai su, non scherziamo. Non è che ogni volta che vediamo mappe colorate diversamente da come le vorremmo dobbiamo cancellare quanto di buono sta accadendo. Badate bene, non è che l’aria siberiana è ogni anno lì, a portata di mano. Lo ripetiamo, è un evento che ha tempi di ritorno decennali ed è per questo motivo che osserviamo ammirati ciò che la natura sta dipingendo. Già, per noi amanti del mestiere è come osservare un dipinto: lo abbiamo visto nascere, lo abbiamo visto evolversi, ora lo possiamo ammirare. L’altro problema è che molti, troppi, vorrebbero essere esperti in materia ma in realtà non hanno le sufficienti conoscenze per confutare o smentire una tesi. Ed ecco, quindi, che nel momento in cui non sono soddisfatti di quel che mostrano i modelli previsionali, meglio gettare la spugna e pensare alla prossima stagione. La Primavera incombe, su ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 14 febbraio 2021) Altro che Inverno finito! Dai su, non scherziamo. Non è che ogni volta che vediamo mappe colorate diversamente da come le vorremmo dobbiamo cancellare quanto di buono sta accadendo. Badate bene, non è che l’aria siberiana è ogni anno lì, a portata di mano. Lo ripetiamo, è un evento che ha tempi di ritorno decennali ed è per questo motivo che osserviamo ammirati ciò che la natura sta dipingendo. Già, per noi amanti del mestiere è come osservare un dipinto: lo abbiamo visto nascere, lo abbiamo visto evolversi, ora lo possiamo ammirare. L’altro problema è che molti, troppi, vorrebbero essere esperti in materia ma in realtà non hanno le sufficienti conoscenze per confutare o smentire una tesi. Ed ecco, quindi, che nel momento in cui non sono soddisfatti di quel che mostrano i modelli previsionali, meglio gettare la spugna e pensare alla prossima stagione. La Primavera incombe, su ...

