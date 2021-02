Draghi da Jurassic Park secondo i grillini che non voteranno la fiducia al Governo (Di domenica 14 febbraio 2021) Volano gli stracci tra i grillini che si possono definire dei miracolati. In un Paese normale si sarebbe tornato al voto già da tempo, gli stellati sarebbero stati ridimensionati dagli elettori e si sarebbe eletto un Parlamento in grado di esprimere una maggioranza omogenea. Ma questa è l’Italia. I grillini sul viale del tramonto vogliono paralizzare il Paese. Non sono bastati i danni prodotti da Conte e soci. Ora vorrebbero rallentare il Governo Draghi. Peccato per loro che ormai sono ininfluenti. Il Governo unitario non ha bisogno dei loro voti. Il teatrino va però avanti. “Il quesito su Rousseau si è scoperto non essere corrispondente al vero. Questo super-ministero della Transizione ecologica doveva inglobare, ad esempio, alcune competenze dell’Agricoltura o del Turismo. E doveva essere dato a ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 14 febbraio 2021) Volano gli stracci tra iche si possono definire dei miracolati. In un Paese normale si sarebbe tornato al voto già da tempo, gli stellati sarebbero stati ridimensionati dagli elettori e si sarebbe eletto un Parlamento in grado di esprimere una maggioranza omogenea. Ma questa è l’Italia. Isul viale del tramonto vogliono paralizzare il Paese. Non sono bastati i danni prodotti da Conte e soci. Ora vorrebbero rallentare il. Peccato per loro che ormai sono ininfluenti. Ilunitario non ha bisogno dei loro voti. Il teatrino va però avanti. “Il quesito su Rousseau si è scoperto non essere corrispondente al vero. Questo super-ministero della Transizione ecologica doveva inglobare, ad esempio, alcune competenze dell’Agricoltura o del Turismo. E doveva essere dato a ...

