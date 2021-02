Donate 10 tonnellate di riso e pasta per bergamaschi in difficoltà

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 febbraio 2021) La generosità deiè inarrestabile. Anche per la seconda ondata dell’emergenza Covid, non sono mai mancate le donazioni da parte di privati cittadini e associazioni in aiuto delle fragilità più colpite dalle conseguenze economiche della pandemia: disastrose per alcune realtà. Tra dispositivi medici, prodotti igienici, mascherine e box alimentari, il Comune di Bergamo è stata travolta dalle donazioni ricevute e dal grande amore di tutti. “L’ultimo regalo che abbiamo ricevuto sono 10didonati dalla società di assicurazione HDI di Roma con sede anche a Bergamo, tramite lo speciale contatto di Giuseppe Murrieri, agente generale dell’agenzia in via Paglia”, racconta Marcella Messina, assessore alla Politiche Sociali del Comune di Bergamo. Ora l’importante donazione verrà distribuita alle ...