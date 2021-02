Da Roblox a Call of Duty | l’estrema destra punta sui videogiochi per reclutare adolescenti nell’era del Coronavirus

Leggi su open.online

(Di domenica 14 febbraio 2021) In Europa si diventa terroristi sempre più giovani. Gli spunti di cronaca sono diversi. Due settimane fa nel Regno Unito un ragazzo di 16 anni è stato condannato per terrorismo. Qualche anno prima, all’età di 13 anni, aveva scaricato dal web un manuale per costruire una bomba: la prima tappa in un viaggio che lo ha portato a diventare il capo del ramo britannico della Feuerkrieg Division (FKD), un movimento neonazista che ha origini europee (il leader ha 13 anni e vive in Estonia) ma che è diventato molto popolare anche negli Stati Uniti. Come scrive il Guardian, il suo non è un caso isolato, e dimostra non soltanto come l’età delle nuove reclute sia scesa negli anni, complice anche il lockdown, ma come siano cambiati anche i metodi di reclutamento. Mentre i più avventurosi tra i partiti politici guardano a TikTok per comunicare con i ventenni,...