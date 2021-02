Covid: 174 nuovi contagi in FVG. 14 febbraio 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.840 tamponi molecolari sono stati rilevati 174 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,53%. Sono inoltre 1.798 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 42 casi (2,34%). I decessi registrati sono 11; i ricoveri nelle terapie intensive sono 61 e scendono a 414 quelli negli altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.693, con la seguente suddivisione territoriale: 604 a Trieste, 1.343 a Udine, 572 a Pordenone e 174 a Gorizia. I totalmente guariti sono 57.889, i clinicamente guariti salgono a 1.795, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.296. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 72.148 persone con la ... Leggi su udine20 (Di domenica 14 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.840 tamponi molecolari sono stati rilevati 174con una percentuale di positività del 4,53%. Sono inoltre 1.798 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 42 casi (2,34%). I decessi registrati sono 11; i ricoveri nelle terapie intensive sono 61 e scendono a 414 quelli negli altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.693, con la seguente suddivisione territoriale: 604 a Trieste, 1.343 a Udine, 572 a Pordenone e 174 a Gorizia. I totalmente guariti sono 57.889, i clinicamente guariti salgono a 1.795, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.296. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 72.148 persone con la ...

Il bollettino. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.840 tamponi molecolari sono stati rilevati 174 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,53%. Sono inoltre 1.798 i test rapidi antigenici ...

Udine, 14 feb - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.840 tamponi molecolari sono stati rilevati 174 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,53%. Sono inoltre 1.798 i test ...

