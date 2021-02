Chi è Vittoria schisano: età, carriera, Instagram e tutto quello che c’è da sapere su di lei (Di domenica 14 febbraio 2021) Attrice di successo e doppiatrice, nonchè autrice di un libro: scopriamo chi è Vittoria schisano, l’età, la carriera e tanto altro. Chi è Vittoria schisano? (screenshot da Instagram)Capelli biondi e tanto talento nella recitazione sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano Vittoria schisano, attrice e doppiatrice napoletana: chi è la splendida interprete? Scopriamo qualcosa in più su di lei. Nata nel 1983 a Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli, Vittoria si è poi trasferita nella capitale con l’obiettivo di inseguire i suoi sogni nel mondo dell’arte. Ha iniziato la sua carriera di attrice a teatro, dove per diversi anni ha ricoperto ruoli in molte rappresentazioni. Ma non si è fermata lì. ... Leggi su altranotizia (Di domenica 14 febbraio 2021) Attrice di successo e doppiatrice, nonchè autrice di un libro: scopriamo chi è, l’età, lae tanto altro. Chi è? (screenshot da)Capelli biondi e tanto talento nella recitazione sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano, attrice e doppiatrice napoletana: chi è la splendida interprete? Scopriamo qualcosa in più su di lei. Nata nel 1983 a Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli,si è poi trasferita nella capitale con l’obiettivo di inseguire i suoi sogni nel mondo dell’arte. Ha iniziato la suadi attrice a teatro, dove per diversi anni ha ricoperto ruoli in molte rappresentazioni. Ma non si è fermata lì. ...

avni00499711 : RT @avocadotoassst: ma chi dice che il 'teatrino' della ship #zengavò è nato per portare Tommaso alla vittoria esattamente ma che gf guarda… - summerofciuccio : RT @rimmel83837671: Esultare per Carfagna, Brunetta , Gelmini, Giorgetti, Garavaglia con l'apoteosi in Cartabia : ciellina e antiabortista… - umbertowerk : La vittoria del Grande Fratello Vip è un grande premio per la bella persona che si è. Non è per chi fa meglio gli s… - Lacasespoglia : RT @rimmel83837671: Esultare per Carfagna, Brunetta , Gelmini, Giorgetti, Garavaglia con l'apoteosi in Cartabia : ciellina e antiabortista… - endlesslyfeds : RT @avocadotoassst: ma chi dice che il 'teatrino' della ship #zengavò è nato per portare Tommaso alla vittoria esattamente ma che gf guarda… -