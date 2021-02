Can Yaman e Diletta Leotta confermano il fidanzamento (Di domenica 14 febbraio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sono una coppia e – a distanza di settimane dal rumor – i due hanno confermato la loro relazione il giorno di San Valentino con un dolce post pubblicato su Instagram: una foto al tramonto e loro che si guardano negli occhi sorridendosi l’un l’altra. Nessuna scritta, nessuna sdolcinatezza, se non una semplice emoji di un tramonto per lei ed una del cuore rosso per lui. L’attore, noto nel nostro paese per i suoi ruoli nelle soap opera di Canale 5, Bitter Sweet e DayDreamer, ha confermato la sua storia con la Leotta anche su Instagram Stories dove ha pubblicato una foto della sua amata in diretta TV su DAZN. Un San Valentino a distanza ma ugualmente romantico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diletta ... Leggi su biccy (Di domenica 14 febbraio 2021) Cansono una coppia e – a distanza di settimane dal rumor – i due hanno confermato la loro relazione il giorno di San Valentino con un dolce post pubblicato su Instagram: una foto al tramonto e loro che si guardano negli occhi sorridendosi l’un l’altra. Nessuna scritta, nessuna sdolcinatezza, se non una semplice emoji di un tramonto per lei ed una del cuore rosso per lui. L’attore, noto nel nostro paese per i suoi ruoli nelle soap opera di Canale 5, Bitter Sweet e DayDreamer, ha confermato la sua storia con laanche su Instagram Stories dove ha pubblicato una foto della sua amata in diretta TV su DAZN. Un San Valentino a distanza ma ugualmente romantico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

