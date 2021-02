Benevento-Roma, nessuno squalificato ma attenzione all’infermeria (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Roma ha battuto agevolmente l’Udinese e si è tenuta ben lontana dal rischio squalifiche. nessuno dei diffidati capitolini ha rimediato un giallo nel 3-0 contro i friulani, scongiurando il pericolo di saltare la sfida con il Benevento. Fonseca, di contro, dovrà fare i conti con le situazioni di Smalling e Kumbulla, assenti oggi per problemi fisici. Se l’inglese non sarà certamente recuperabile per domenica sera, c’è qualche speranza per l’italo-albanese. Anche in casa Benevento sul fronte riguardante il giudice sportivo Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. I due assenti per squalifica nella gara di Bologna, Improta e Ionita, saranno disponibili al Ciro Vigorito contro la Roma. Ciò che tiene in apprensione il tecnico sannita è semmai il quadro legato ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha battuto agevolmente l’Udinese e si è tenuta ben lontana dal rischio squalifiche.dei diffidati capitolini ha rimediato un giallo nel 3-0 contro i friulani, scongiurando il pericolo di saltare la sfida con il. Fonseca, di contro, dovrà fare i conti con le situazioni di Smalling e Kumbulla, assenti oggi per problemi fisici. Se l’inglese non sarà certamente recuperabile per domenica sera, c’è qualche speranza per l’italo-albanese. Anche in casasul fronte riguardante il giudice sportivo Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. I due assenti per squalifica nella gara di Bologna, Improta e Ionita, saranno disponibili al Ciro Vigorito contro la. Ciò che tiene in apprensione il tecnico sannita è semmai il quadro legato ...

